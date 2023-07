(Di lunedì 10 luglio 2023) Una convocazione da verificare. Come riportato dall’agenzia di stampa Reuters,Cavandish è stato inserito nel lungo elenco di corridori che comporranno laal via deidi Glasgow (Scozia). Una presenza però da valutare, tenuto conto delle conseguenzecaduta al Tour de France, nell’ottava tappa, che l’hanno costretto al ritiro. Una formazione di alto livello che include anche il vincitore del Tour del 2018, Geraint Thomas, il campione britannico Fred Wright e Tom Pidcock. Giova ricordare che la rassegna iridata si terrà dal 3 al 13 agosto. Nel caso specifico, la corsa su strada maschile è in programma il 6, su un percorso di 271,1 km tra Edimburgo e Glasgow. British Cycling è in attesa di un bollettino medico completo dalla ...

Ciclismo, Mark Cavendish nell'elenco dei convocati della squadra britannica per i Mondiali 2023 OA Sport

