(Di lunedì 10 luglio 2023) Undominato in lungo e in largo da Annemiek van Vleuten, ma unanche molto di marca italiana: i successi di tappa sono stati due, con Elisae Chiara Consonni, ma c’è stato anche il podio di Gaia. A commentare la Corsa Rosa a livello azzurro il presidente della Federazioneall’ANSA: “Il bilancio del2023 è assolutamenteè mancata solo la maglia rosa sulle spalle di un’atleta italiana, ma per il resto è stata un’edizione emozionante. La vittoria di Chiara Consonni nell’ultima tappa è stata la ciliegina sulla torta, che si aggiunge al successo di Elisanella ...

Con ilc'è la possibilità, davvero, di far conoscere ancora di più un territorio. In più, ...Dagnoni, Presidente Federazione Ciclistica Italiana: " Questo Campionato italiano riguarda ...Ilè una vetrina unica a livello nazionale e all'estero, su cui noi puntiamo a 360°. Sono ... come la Valsugana", commenta l' assessore Roberto Failoni , mentreDagnoni , presidente ...Ilè una vetrina unica a livello nazionale e all'estero, su cui noi puntiamo a 360°. Sono ...Dagnoni, presidente della Federazione ciclistica italiana, sottolinea che 'per la ...

Ciclismo, Cordiano Dagnoni: "Il ciclismo femminile italiano è cresciuto. Giro Donne positivo con Realini e Longo Borghini" OA Sport

"L'intero movimento del ciclismo femminile italiano è cresciuto tantissimo e ora è di alto livello. Abbiamo atlete giovani e forti, sono sicuro che il futuro del ciclismo internazionale sarà targato d ..."L'intero movimento del ciclismo femminile italiano è cresciuto tantissimo e ora è di alto livello. Abbiamo atlete giovani e forti, sono sicuro che il futuro del ciclismo internazionale sarà targato d ...