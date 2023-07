Chelsea | non solo Dybala | piace un altro big della Serie A

(Di lunedì 10 luglio 2023) Ilha puntato i fari sui gioielliA: nonPauloRoma, come evidenzia The Independent Mauricio Pochettino...

Nonostante le sirene dell'argentino ha fatto sapere di voler rimanere nella Capitale, e la ...solo lotta scudetto e Champions però, perchè anche la bagarre salvezza promette spettacolo, ...Ten Hag si è rivolto a Onana perchéera contento del gioco con i piedi da parte di David de Gea.visto che il bonifico in arrivo dall'Inghilterra servirà comunque a forzare la mano con il...L'attaccante argentino, infatti,avrebbe convinto la direzione sportiva dell' Inter e sarebbe ... Giuseppe Marotta e Piero Ausilio starebbero lavorando anche con ilper cercare di riportare ...

Thiago Silva spaventa la Roma: 'Forse Dybala viene al Chelsea, non vuole dirmelo...' Calciomercato.com

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Niente più 'retrocessione' in Europa, la UEFA ha deciso e dalla stagione 2024/25 non ci sarà più il passaggio da una competizione all'altra al termine della ...