Chelsea | altra uscita in vista | uno degli ultimi arrivati saluta già | ecco dove andrà

Il club ha scelto un'direzione. Onestamente, mi sono sempre sentito al centro del progetto, ... Fra i nuovi Sportiello, il giovane Romero e soprattutto Loftus - Cheek arrivato dalcon il ...D'parte, c'è anche, l'ipotesi del sostituto che potrebbe essere già un altro volto noto della Serie A.... l'Inter vuole Lukaku, ilvuole far cassa . E fin qui ci siamo. Dopo tanti contatti telefonici e indiscrezioni filtrate tramite terzi, sta per iniziare ufficialmente un'storica ...

Chelsea, altra uscita in vista: uno degli ultimi arrivati saluta già, ecco ... Calciomercato.com

Blog Calciomercato.com: Il Milan chiude altri due acquisti per la sua campagna di rafforzamento per la stagione 2023-2024. A parametro zero dopo l'ultima stagione alla Lazio ...Blog Calciomercato.com: "Vlahovic per Lukaku. È lo scambio shock che due settimane fa la Juventus ha avviato, investendo sui frequenti mal di pancia dell’attaccante ...