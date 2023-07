Cessione bloccata | Allegri vuole tenerlo

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 10 luglio 2023)blocca l’imminentedel calciatore. La volontà del tecnico bianconero è quella diin rosa per la prossima stagione. Il calciomercato 2023 sta entrando nel vivo e la Juventus non resta a guardare. Dopo l’arrivo ufficiale di Cristiano Giuntoli, diventato responsabile dell’area sportiva bianconera, la sessione estiva è pronta a decollare anche sotto la Mole. Questo però non significa che la Juve sia stata ferma finora: da registrare già alcune operazioni importanti tra entrate e uscite. Da Torino sono andati via Di Maria, Paredes e Cuadrado: addii pesanti, soprattutto quello del colombiano che ha lasciato il capoluogo piemontese dopo otto anni di successi e più di 300 partite giocate con la maglia zebrata addosso. Per sostituirlo è arrivato il giovane Timothy Weah, classe 2000 e figlio di George (ex Milan): a lui ...