Cecilia Rodriguez | spunta una foto sospetta | è incinta?

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 10 luglio 2023)? Il post sospetto che fa sperare i fan della showgirl e di Ignazio Mosere Ignazio Moser qualche tempo fa avevano annunciato le loro nozze. Si era parlato del mese di ottobre, ma poi la data non è stata più fissata. A questo proposito la sorella di Belen aveva chiarito il motivo: “Ci stiamo lavorando. Diciamo che abbiamo detto a ottobre. Ci sono dei problemi, perché mia zia, che ben conoscete, non potrà venire a ottobre per questioni di lavoro. Io non voglio che lei manchi perché è una persona molto importante nella mia vita e non può mancare. Quindi niente, più avanti. Non vi preoccupate. Non siate così ansiosi, tanto lo verrete a sapere”. Leggi anche–> Belene Stefano De Martino, nuova crisi? Gli indizi Insomma la data è ...