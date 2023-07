CdS – Milinkovic dice sì all’Arabia | la Lazio anche Ora si preparano i contratti!

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 10 luglio 2023) 2023-07-10 14:48:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal Corriere: Sergejin Arabia: ci siamo. In questo momento gli avvocati del giocatore stanno studiando i contratti da 20 milioni di euro a stagione mentre lasta definendo le modalità di pagamento dei 40 milioni dell’offerta. Come sempre in questi casi, chi paga vorrebbe dinare il pagamento, chi riceve vorrebbe invece tempi più rapidi: si sta trattando, ma se tutto continuerà a filare liscio nelle prossime ore- Savic si trasferirà in Arabia., qual è la squadra dove giocherà in Arabia La squadra che nella notte ha presentato un’offerta praticamente irrinunciabile al giocatore e a Lotito è l’Al-Hilal, club con sede a Riad....