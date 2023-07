Il dispositivo del Tfn è atteso in giornata con Agnelli che è rimasto l'unico imputato dell'udienza di oggi sul, visti i patteggiamenti con multe dello scorso 30 maggio per gli altri ...I due filoni (plusvalenze e 'manovra'), l'indagine della Procura di Torino e quella ... JUVE: 'DISCUSSIONE PER USCITA DA SUPERLEGA' 26 NOVEMBRE 2021: SCOPPIA ILPLUSVALENZE Sono i giorni ...... quello relativo alla manovra, partnership con agenti e società. Per questo filone la ...definitiva sul fronte sportivo dal Collegio di Garanzia del Coni con due anni di squalifica per il...

Caso stipendi: procura Figc chiede 20 mesi inibizione Agnelli TUTTO mercato WEB

La Procura federale ha chiesto 20 mesi di inibizione per l’ex presidente della Juventus nell’ambito dell’inchiesta sul filone stipendi ...(ANSA) - ROMA, 10 LUG - Questa mattina c'è stata l'udienza davanti al Tribunale federale nazionale dell'ex presidente della Juventus, Andrea Agnelli, per il caso legato alla manovra stipendi, ai ...