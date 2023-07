Caso Facci | la Rai ci ripensa | «Commenti inaccettabili | l’azienda valuterà»

(Di lunedì 10 luglio 2023) FilippoIn Rai il clima è rovente, ma le temperature di questi giorni non c’entrano. E’ ilFilippoa far “sudare” i vertici della tv pubblica, dopo le polemiche che continuano ad investire il giornalista, annunciato venerdì tra i volti della nuova stagione televisiva di Rai 2 (è stato chiamato per condurre da settembre una striscia di cinque minuti, dal lunedì al venerdì alle 12.55, dal titolo IVostri). Ma cosa sta succedendo? Tutto nasce da un articolo didi sabato su Leonardo Apache La Russa, figlio del Presidente del Senato Ignazio La Russa, e la presunta violenza sessuale ai danni di una ragazza. Il giornalista, nel suo pezzo per Libero, scrive: “(…) Una ragazza di 22 anni era indubbiamente fatta di cocaina prima di essere fatta anche da Leonardo Apache La Russa ...

Filippotorna oggi, su Libero, sulla polemica scatenata ieri da un passaggio del suo articolo sulscoppiato a Milano sulla presunta violenza sessuale ai danni di una ragazza 22enne da parte del ...Giorni prima che scoppiassero le polemiche per il suo articolo suldi Leonardo La Russa , il giornalista Filippoè stato convocato in Questura a Milano per ricevere un provvedimento di stalking dopo le dichiarazioni della sua ex moglie. Al giornalista di ......e Cda per discutere il. A cofirmarla anche i consiglieri in quota Pd e M5s. La questura di Milano ha spedito negli ultimi giorni un provvedimento di "ammonimento" per stalking a Filippo. ...

Filippo Facci, programma in bilico per frasi su la Russa. Floridia: "Rai prenda posizione" Sky Tg24

Qualche dettaglio in più sul caso arriva dalle conversazioni che la vittima ha avuto con una sua amica all'indomani della presunta violenza. La 22enne che ha presentato denuncia sarà ascoltata nei pro ...Il giornalista: “Scambio di mail non gradito dalla madre dei miei figli. Atto amministrativo impugnabile”. Parlamentari Pd: si valuti lo stop a collaborazione ...