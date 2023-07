Caso camici | altro proscioglimento per Fontana | bastonata per la sinistra

Leggi su iltempo

(Di lunedì 10 luglio 2023) Il presidente della Regione Lombardia Attilionon va processato per il cosiddetto ‘'. Lo hanno ribadito i giudici dell'appello di Milano che hanno respinto la richiesta del pg Massimo Gaballo, il quale condividendo l'atto di appello della Procura, ribadiva la richiesta di rinvio a giudizio per gli imputati.era già stato prosciolto, lo scorso 13 maggio, dal gup Chiara Valori, la quale aveva stabilito il non luogo a procedere «perché il fatto non sussiste» per frode in pubbliche forniture per il governatore lombardo, per il cognato Andrea Dini proprietario della società Dama, per Pier Attilio Superti vicesegretario generale della Regione, per Filippo Bongiovanni e Carmen Schweigl, rispettivamente ex dg e dirigente di Aria, la centrale acquisti della Regione. Le motivazioni saranno rese note ...