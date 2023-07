(Di lunedì 10 luglio 2023)da 382,50per lae quindi l'acquisto di alimenti destinata a chi si trova in difficoltà economiche. La novità di luglio è la"una...

Chi ha bisogno di conforto, di un consiglio per glio semplicemente di compagnia può rivolgersi a Lorenzo, che sullaappare proprio l'amico perfetto: gentile, premuroso, quasi privo di ...A partire dal 18 luglio i Comuni invieranno le comunicazioni ai beneficiari dellarisparmio ...colpa è dell'inflazione ma anche della primavera più fredda del solito che ha frenato gli...... dalla raffigurazione di artisti impegnati nel loro studio a una serie di scoperte e nuovi. Nelle due sale dedicate alle opere suverranno esposti, a rotazione, anche fotografie, ...

Carta acquisti spesa da 382,50 euro: ecco chi può averla (in base all'Isee) e cosa si può comprare ilmessaggero.it

Erano le prime ore della mattina del 15 febbraio di quest’anno quando una signora addetta alle pulizie dei servizi negli Autogrill, nel tratto della Autostrada del Sole compreso ...La carta acquisti spesa 2023 è pronta per essere consegnata alle famiglie in difficoltà: si potrà ritirare alle Poste sotto forma di card non ...