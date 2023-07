Capelli in estate | i consigli per godere dei benefici del sole senza rovinare i capelli

(Di lunedì 10 luglio 2023) Irisentono di una eccessiva esposizione ai raggi ultravioletti, eppure, soffrono in silenzio. A differenza della pelle, che si arrossa se non viene protetta adeguatamente dai raggi solari, iinfatti non inviano alcun segnale di patimento, dunque non possono scottarsi.La causa...

... scuri di carnagione e, anche se vengono sottolineate alcune eccezioni di occhi e... Un affresco non abbastanza conosciuto di quella lontanache determinò la crisi del fascismo ...D'mia madre mi ci mandava in vacanza perché l'aria del paese pare fosse molto migliore che ... Fisico alla Cannavacciuolo, isolo un ricordo. Su Google trovo un articolo che parla di lui ...... basterà del semplice balsamo pere potrai dire addio alla polvere . Il procedimento è ...addio alla polvere in casa senza nessuna fatica con questo trucchetto fenomenale che ti cambia l'...

Cheratina in estate: i prodotti e trattamenti migliori Harper's Bazaar Italia

Arisa è forse una delle artiste italiane che più ama sperimentare con il look e in particolare con i capelli. Da anni è ormai fedelissima al corto, perfetto per giocare e creare nuovi stili: l'ultima ...Gli smalti più trendy dell'estate 2023 Quelli coloratissimi, meglio se a effetto neon, dal rosa Barbie al verde lime.