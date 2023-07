Caos sul volo Ryanair Londra-Cagliari | bimbo piange disperato e un passeggero inveisce contro la madre Pilota costretto a tornare a bloccare l’aereo

(Di lunedì 10 luglio 2023) Il bambinoe un uomo seduto a qualche sedile di distanza comincia ad inveirela mamma esortandola a far star zitto il figlio. Quando si viaggia su un aereo (e non solo, è bene ricordarlo) un po’ di pazienza e tolleranza per la convivenza è fondamentale. Concetto che però non è stato pienamente condiviso da quest’uomo a bordo delcon partenza dall’aeroporto di(Stansted) alle ore 6:25 del 6 luglio e diretto a, in Sardegna. Come raccontato dai testimoni al quotidiano britannico Independent, ilera seduto tranquillamente al suo posto quando, qualche minuto prima del decollo, infastidito dal pianto irrefrenabile di un bambino ha ordinato alladi “zittire suo figlio”. Al che, la donna gli ha ...

... mettendo un bel po' di chilometri tra sé e ildell'esecutivo , da La Russa a Santanché (con ... Se si punta ad avere avere più successolavoro, la cosa migliore da fare è allontanarsi dall'...... il nuovo social network di Zuckerberg: tutto quello che c'è da sapere In Italia è ancora... nucleo domestico e utenti extra: la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired...... il nuovo social network di Zuckerberg: tutto quello che c'è da sapere In Italia è ancora... nucleo domestico e utenti extra: la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired...

Caos sul volo Ryanair Londra-Cagliari: bimbo piange disperato e un passeggero inveisce contro la madre Il Fatto Quotidiano

Nella newsletter di questa settimana: le tecniche di corteggiamento esagerate per accaparrarsi il personale e gli effetti dannosi sul mercato, la delega fiscale alla Camera, gli scioperi della settima ...L’AQUILA – Il Partito Democratico dell’Aquila, che ha nelle settimane scorse eletto all’unanimità il nuovo segretario Nello Avellani, ha annunciato in conferenza stampa una mobilitazione per denunciar ...