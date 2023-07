Caldo | in Italia più alta mortalità d’Europa nel 2022 | 18mila morti

Leggi su forzearmatenews

(Di lunedì 10 luglio 2023) (Adnkronos) – L'ha registrato la più'per' in Europa durante la stagione estiva. Nel Vecchio continente tra il 30 maggio e il 4 settembresi stimano 61.672, di cui 18.010 nel nostro Paese, che ha registrato 2,28º C in più rispetto alla media storica. Lo Stivale è stato anche il Paese più colpito in termini di popolazione, con 295 decessi dovuti alper milione, ben al di sopra della media europea, stimata in 114 decessi per milione. Lo indica uno studio condotto dall'Istituto di Barcellona per la salute globale (ISGlobal), in collaborazione con l'Istituto nazionale della salute francese (Inserm), e pubblicato oggi su Nature Medicine. L'analisi epidemiologica indica anche una maggiore vulnerabilità femminile: si stima, ...