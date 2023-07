Calciopoli | i legali di Giraudo al Tar | “La giustizia sportiva in contrasto col diritto europeo”

(Di lunedì 10 luglio 2023) Mentre Andrea Agnelli è impegnato fra Tribunale Federale e Tar, c’è un altro ex dirigente della Juventus come Antonioche sta combattendo per vedersi annullare la radiazione comminata, a lui e a Luciano Moggi, in seguito a. Sembra aprirsi uno spiraglio per l’ex amministratore delegato bianconero dal 1994 al 2006 che è rappresentato dalla Corte diEuropea, chiamata in causa dagli avvocati di, Jean-Louis Dupont e Amedeo Rosboch, per «per vedere accertata la responsabilità dello Stato italiano per i gravissimi danni e pregiudizi subiti». Il 4 luglio 2023 si è tenuta innanzi al Tar di Roma la prima udienza della causa promossa da Antonio– radiato a seguito di ‘’ – per vedere accertata la responsabilità dello Stato italiano per i ...

Juve, i legali di Giraudo: 'Tar di Roma pronto a trattare il ricorso ... Calciomercato.com

Una battaglia condotta in silenzio, per anni: Giraudo scende in campo contro lo Stato Italiano, torna l'ombra di Calciopoli.