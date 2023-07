Calciomercato Torino | Verdi in uscita | ma il problema è l’ingaggio

(Di lunedì 10 luglio 2023), Simoneha ancora un anno di contratto ed è indal club, mafrena i possibili interessati Illavora per l’di Simone. Il trequartista italiano, secondo quanto riportato da Tuttosport, dopo il prestito al Verona dovrebbe salutare i granata. Con un anno ancora di contratto e un ingaggio importante, la cessione in questa finestra di mercato è un’operazione non così semplice.

, Simone Verdi ha ancora un anno di contratto ed è in uscita dal club, ma l'ingaggio frena i possibili interessati Illavora per l'uscita di Simone Verdi. Il trequartista ......è tornato questa mattina adopo il blitz in Arabia Saudita: l'Al - Ittihad tenta il francese, che per il momento non apre all'addio alla #Juventus pic.twitter.com/T8RgTNF7vG.it (...Il suo nome non compare sulla lista dei cedibili delma il presidente Urbano Cairo è pronto a valutare eventuali offerte che dovessero arrivare per Schuurs: la sua cessione potrebbe portare ...

Calciomercato, dalla Svezia: “Torino in corsa per Gudmundsson” Toro News

COMUNICATO UFFICIALE – «L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Frosinone Calcio i diritti alle prestazioni ... Sampdoria News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n.Per i nerazzurri si parla di un possibile accordo triennale da 20 milioni a stagione con un marchio storico made in USA ...