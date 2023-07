Calciomercato Roma – Sogno de Paul | ecco le condizioni

, intriga sempre il profilo di De Paul in entrata. Ma serve l'addio di un big per fargli spazio Secondo quanto riferito da Leggo, laè al lavoro per portare De Paul nella ...Leggi i commentias: tutte le notizie 10 luglio 2023Vediamo di seguito tutti gli acquisti ufficiali finora in Serie A IL TABELLONE DEL... DIEGO LLORENTE alla(dal Leeds) Lariabbraccia Diego Llorente . Il difensore torna in ...

Calciomercato, il Frosinone vicino a Marchizza: alla Roma il 50% ForzaRoma.info

Roma, 10 lug. (Adnkronos) – “Ma proprio non ce la fanno a trattenersi Oggi è la volta del Ministro #Abodi. L’unica ostentazione a cui assistiamo è quella di ministri ottusi e chiusi nel loro ...Roma, 10 lug. (Adnkronos) – “Il ministro Abodi si sente in diritto di definire come ‘ostentazione’ il coming out da parte del calciatore Jankto , una sparata becera che dimostra quanti limiti ancora d ...