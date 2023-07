Calciomercato Milan | Pulisic mercoledì a Milano

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 10 luglio 2023)dovrebbe essere il giorno giusto per l’arrivo di Christiano per la firma Come riferito da Gianluca Di Marzio, Christiansarà il prossimo arrivo deldel. L’esterno americano con passaporto croato non sbarcherà domani ao: il club sta lavorando per farlo arrivare. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM