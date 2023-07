Calciomercato LIVE | affari e trattative | Maldini all'Empoli e si avvicina anche Parisi Adopo-Torino

ROMA - Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: ilsi è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prosima stagione. Tutti i movimenti, i rumors, le ufficialità e le trattative in corso ...Juventus, trattativa ormai al traguardo e per la chiusura dell'affare manca solamente la firma. I bianconeri perdono le ali Un'altra trattativa in fumo. E questa ad un certo punto ...110 Primo giorno di scuola per il Milan 2022/23. I ragazzi di Pioli si radunano oggi a Milanello: seguiremo la giornata passo passo con l'arrivo dei calciatori e la conferenza stampa di Stefano Pioli. ...

LIVE mercato: per la Salernitana il sogno è Miretti. Empoli, ufficiale Maldini La Gazzetta dello Sport

AGGIORNAMENTO ORE 13:00 - Emergono cifre e dettagli dell'operazione che dovrebbe portare Milinkovic Savic all'Al-Hilal. Il serbo dovrebbe trasferirsi per circa 42 milioni, mentre per ...Dal 15 luglio, le amichevoli di Manchester City, Tottenham, Liverpool e Bayern Monaco. Dal 22, al via il prestigioso Soccer Champions Tour 2023, che vedrà Juventus eMilan impegnate in amichevoli con ...