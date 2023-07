Calciomercato Inter | Sommer titolare | Trubin per il futuro

(Di lunedì 10 luglio 2023), il punto sui portieri: Yannsarebbe la prima scelta per il ruolo da; Anatoliydi prospettiva In casatiene banco il punto sui portieri. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i due nomi sono quelli di Yanne Anatoliy. Lo svizzero è visto in chiave presente: sarebbe ildei nerazzurri, mentre l’ucraino sarebbe un investimento con una prospettiva futura. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM

, il punto sui portieri: Yann Sommer sarebbe la prima scelta per il ruolo da titolare; Anatoliy Trubin di prospettiva In casatiene banco il punto sui portieri. Secondo quanto ...1 Dopo la stagione positiva alla Reggina, Giovanni Fabbian rientrerà all'ma con ogni probabilità partirà per un nuovo prestito. Stavolta però dovrebbe andare in Serie A, dove ci sono Lecce, Empoli e Bologna interessate al suo futuro.La dirigenza dell'starebbe pensando ad un nuovo rinforzo per la fase offensiva della formazione allenata da Simone Inzaghi ed il nome caldo di queste ore disarebbe quello di Andrej Kramaric , ...

Calciomercato: Lukaku fa litigare Inter e Juventus, Scamacca si promette alla Roma Virgilio Sport

La Juventus per formalizzare offerte importanti per Romelu Lukaku al momento ha bisogno di mettere a segno cessioni importanti, su tutte quella di Dusan Vlahovic. Al momento, come riportato da ...Per i nerazzurri si parla di un possibile accordo triennale da 20 milioni a stagione con un marchio storico made in USA ...