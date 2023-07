Calciomercato Inter | lo Shakhtar alza ancora il prezzo per Trubin

(Di lunedì 10 luglio 2023), perloDonetskil. Ma il portiere ucraino vuole l’Italia LoDonetsk ha offerte in Premier, ma si devono scontrare con la volontà di(che vuole l’) e del club nerazzurro che ha stanziato per l’operazione al massimo 10 milioni di euro. La chiave per facilitare l’accordo, avendoappena 22 anni (li compirà il 1° agosto), può essere l’inserimento nell’accordo di una percentuale sulla futura rivendita del portiere. Lo riferisce Tuttosport.

Il vecchio contratto era in scadenza tra un anno, ma non è stato necessario attendere che spirasse: l'Inter e Nike hanno rinnovato il l'accordo di sponsorizzazione che va avanti da oltre 25 anni. La multinazionale statunitense continuerà a rifornire i nerazzurri di materiale tecnico, secondo il sito ...Serie A, acquisti e cessioni di tutte le 20 squadre ATALANTA ACQUISTI Kolasinac (d, ... CESSIONI Vicario (p, Tottenham) Asllani (c, Inter) Bajrami (c, Sassuolo) Stulac (c, Palermo) Pjaca (...

Inter, oggi contatto ufficiale col Chelsea per Lukaku: i dettagli della trattativa fcinter1908

ROMA – La storia tra Andre Onana e l’Inter sembra essere già ai titoli di coda dopo solo una stagione. Il portiere camerunense è ...L'Inter prepara una nuova offerta per Romelu Lukaku: i bonus potrebbero essere decisivi per convincere il Chelsea ad accettare ...