Calciomercato | il PSG piomba con 90 milioni su Kolo Muani

(Di lunedì 10 luglio 2023) Il PSG è pronto per il colpo: pronta una maxi offerta da 90all’Eintracht Francoforte perIl PSG fa sul serio per. Secondo quanto riportato da The Indipendent, vista la situazione di Kylian Mbappé in uscita, il club parigino avrebbe deciso di accelerare con l’Eintracht Francoforte. Pronta per i tedeschi una offerta da 90, anche se la richiesta è di almeno 100.

... il favorito è il classe 2000 Marco Carnesecchi , ex Cremonese ma di proprietà dell 'Atalanta , offerto a 1,57 in vantaggio sull'esperto portiere ex Real Madrid eKeylor Navas , dato in ...Il francese, grazie alle sue caratteristiche, è uno degli attaccanti aggiunti della Juventus; l'exha dei tempi di inserimento perfetto e riesce, sempre, a mettere in difficoltà la difesa ...Victor Osimhen, attaccante del Napoli (LaPresse) -.itLa storia tra i parigini e ... Non è dello stesso avviso Al - Khelaifi, il presidente del, che vuole monetizzare e cedere Mbappé ...

PSG scatenato: UFFICIALE Lucas Hernandez | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

Il futuro del Napoli prende sempre più forma: in chiave calciomercato, svelato il destino di Osimhen e avviata una sfida con la Lazio in Olanda ...La Juventus ripartira da Massimiliano Allegri; il tecnico, dopo due stagioni complicate, vuole riportare i bianconeri sul tetto d'Italia.