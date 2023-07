Calciomercato | il futuro di Thiago Alcantara in Turchia?

(Di lunedì 10 luglio 2023) Ildi, centrocampista del Liverpool, potrebbe essere in: su di lui l’interesse del Galatasaraypotrebbe lasciare il Liverpool in questa estate. Secondo quanto riportato da Fanatik, il suopotrebbe essere in. Il Galatasaray sarebbe pronto ad accogliere il centrocampista: il vicepresidente del club turco, Erden Tumur, avrebbe raggiunto il calciatore in Inghilterra per presentargli l’offerta dei giallorossi del Bosforo.

Secondo quanto riportato da Fanatik, il suopotrebbe essere in Turchia. Il Galatasaray sarebbe pronto ad accogliere il centrocampista: il vicepresidente del club turco, Erden Tumur, avrebbe ...Il giocatore, nel frattempo tornato a lavorare alla Continassa, riflette e valuta ilLa sua presenza in campo sarebbe stata fondamentale per ildella squadra, soprattutto considerando l'assenza di altri giocatori chiave. Insomma, per la Juventus la partenza di Paul Pogba ...

Calciomercato, Loris Karius ha deciso il suo futuro: resterà lontano ... Sport Fanpage

Il Napoli ha presentato le nuove maglie per la stagione che si sta per aprire. Il presidente De Laurentiis: «Se la indosserà anche Osimhen Assolutamente sì» ...Il nuovo Milan è pronto a partire in vista della prossima stagione, con il ritiro di Milanello che si è ufficialmente aperto oggi senza il grande assente Tonali, appena ceduto al Newcastle. In confere ...