(Di lunedì 10 luglio 2023)al primo giorno di scuola ad Assemini: vacanze finite e tutti al centro sportivo per il primo appuntamento della nuova stagione in Serie A, dopo la clamorosa promozione giunta all'ultimo ...

Convocati 28 giocatori: qualcuno come Capradossi si è presentato algià da questa mattina. Il grosso della truppa è arrivato nel primo pomeriggio: dal capitano Pavoletti a Deiola. Sino ai più ...La 'Joya' ina Trigoria ha rimarcato la sua intenzione di restare in giallorosso, ma senza un adeguamento contrattuale un club estero potrebbe acquistarlo entro fine luglio per appena 12 ...L'ospite d'eccezione sarà il nuovo Responsabile del Settore Giovanile del Modena Andrea Catellani, Sassuolo. Oggi per i neroverdi, test fisici e primo allenamento al Mapei Football ...

Calcio: raduno Cagliari, assenti solo Ranieri e Lapadula Agenzia ANSA

Cagliari al primo giorno di scuola ad Assemini: vacanze finite e tutti al centro sportivo per il primo appuntamento della nuova stagione in Serie A, dopo ...Ufficialmente partita la stagione bianconera 2023/24: i protagonisti accolti dai tifosi in festa tra selfie, cori e autografi ...