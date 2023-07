Calcio | Pisa Il ds Kolarov saluta | accordo non formalizzato

Dura poco più di un mese l'esperienza dell'ex terzino di Lazio, Roma e Inter- Aleksandar Kolarov non è più il direttore sportivo del. A renderlo noto è il club toscano attraverso un comunicato nel quale specifica che l'ex terzino di Lazio, Roma e Inter "investito lo scorso 3 giugno del ruolo di direttore sportivo, ha ......//www.michelebufalino.com Giornalista pubblicista pisano, nel 2009 ha scritto il libro ufficiale del Centenario del, il volume "Cento" per la CLD Libri. Nel 2010 ha portato alla luce ..."IlSporting Club informa che il sig. Aleksandar Kolarov, investito lo scorso 3 giugno del ruolo di Direttore Sportivo, ha comunicato alla Società la decisione di non formalizzare l'accordo, ...

PISA, KOLAROV RINUNCIA A INCARICO DIRETTORE SPORTIVO - Sportmediaset Sport Mediaset

Dura poco più di un mese l'esperienza dell'ex terzino di Lazio, Roma e Inter PISA (ITALPRESS) - Aleksandar Kolarov non è più il direttore ...Ora c'è l'ufficialità: Aleksander Kolarov non sarà il direttore sportivo del Pisa per la stagione 2023-24. Il club ...