(Di lunedì 10 luglio 2023) E' iniziata la stagione del, l'undicesima consecutiva in serie A. Primi test in mattinata al Mapei Football Center, allenamento che ha inaugurato l'annata nel pomeriggio, sotto gli occhi ...

... 'Sono omosessuale e non voglio più nascondermi' ricevendo l'immediato appoggio dadi tutti. ... che al di fuori delè normalità, ma anche ancora, è evidente, trova delle reticenze. Prima ...E' iniziata la stagione del Sassuolo, l'undicesima consecutiva in serie A. Primi test in mattinata al Mapei Football Center, allenamento che ha inaugurato l'annata nel pomeriggio, sotto gli occhi ...e lode 'Tra due… Numero 10' , una fuoriclasse in mezzo a due leggende delitaliano. ... Inl'ho già fatto (per le copertine di Oggi e Sportweek, ndr)'. SPORT E GOSSIP,

Calcio: parte il Sassuolo, con gli enigmi Berardi e Maxime Lopez La Sicilia

Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ..."La scelta è stata fatta anche per quella che è una chicca, una rarità in serie C". Sono state queste le prime parole, diffuse dall'ufficio stampa del Potenza calcio, del nuovo allenatore dei rossoblù ...