Calcio | Milan Furlani ' Non è anno zero | obiettivo essere competitivi'

L'ad rossonero: "Lavoriamo in maniera soda per far crescere il club"O - "Inizia la stagione. Gli obiettivi per noi sono quelli di sempre, da cinque anni ovvero da quando io sono qua: di...

Mike Maignan e Missoni firmano una collezione di sportwear Il portiere dele della Nazionale difrancese Mike Maignan ha firmato una capsule con Missoni , storico brand italiano, all'interno della linea Sport. La capsule Missoni for Magic Mike Comprende tute, ...

L'ad rossonero: 'Lavoriamo in maniera soda per far crescere il club' MILANO (ITALPRESS) - 'Inizia la stagione. Gli obiettivi per noi sono quelli ...Dopo l’addio dei propri simboli Paolo Maldini e Sandro Tonali, è arrivato il momento di reinvestire per il Milan, che sarebbe vicino, per molte testate tra cui TMW, all’acquisto di Christian Pulisic, ...