Calcio | Milan Furlani Non è anno zero | obiettivo essere competitivi

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 10 luglio 2023) L'ad rossonero: "Lavoriamo in maniera soda per far crescere il club"O - "Inizia la stagione. Gli obiettivi per noi sono quelli di sempre, da cinque anni ovvero da quando io sono qua: diin Italia e in Europa. Siamo al lavoro. Ci focalizziamo tutti sul mercato, ma il lavoro è