Calcio | Jankto e omosessualità | Abodi insiste | «Possono non condividere alcune espressioni del Pride?»

(Di lunedì 10 luglio 2023) Non pago delle prime dichiarazioni rilasciate sul ritorno in Italia (a Cagliari) diche ha rivelato la propria, è tornato sull’argomento su Twitter: Ad esser corretti ho risposto dicendo: per me esistono le persone. Ho parlato di rispetto per le scelte e, aggiungo con convinzione e per correttezza, per la natura umana. Rispetto è un valore non equivocabile, da garantire. Poi, posso nondel? Ad esser corretti ho risposto dicendo: per me esistono le persone. Ho parlato di rispetto per le scelte e, aggiungo con convinzione e per correttezza, per la natura umana. Rispetto è un valore non equivocabile, da garantire. Poi, posso nondel ...

Disi è parlato lo scorso febbraio, quando il centrocampista ha annunciato la propria omosessualità, rompendo un tabù nelmoderno ancora troppo diffuso: ''Sono gay, non voglio più ...: "Sono gay e lo dico". primo coming out della storia delè il primo calciatore europeo di alto livello a fare coming out (Video). "La società probabilmente, in generale, ancora qualche passo in avanti può farlo. Per quanto mi riguarda è prima di ...

Jankto a Cagliari: il primo calciatore omosessuale a giocare in A La Gazzetta dello Sport

A febbraio è diventato il primo calciatore europeo di alto livello a fare coming out. Oggi Jakob Jankto potrebbe tornare a giocare in Serie A, con la maglia del neopromosso Cagliari. Una scelta, ...A certi livelli è stato il primo a dichiararsi omosessuale. Un bel coraggio quello di Jankto, centrocampista ceco che è tornato in Italia, al Cagliari, dove ritroverà ...