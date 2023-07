Calcio | Inter; Bisseck arrivato a Milano | ' pronto e felice'

... il giocatore classe 2000 domani svolgerà le visite mediche prima di firmare il contratto che lo legherà all'. . 10 luglio 2023Il giovane difensore tedesco è atteso a Milano nelle prossime ore, con l'che pagherà circa 7 milioni all'Aarhus. 2023 - 07 - 10 13:29:27 Empoli, in arrivo Maldini Daniel Maldini è in arrivo a ...Ufficiale il rinnovo di De Vrij: il difensore ha firmato con l'fino al 2026. Bologna, per la corsia di sinistra spunta Ballo - Toure: il difensore è in uscita dal Milan 2023 - 07 - 08 15:06:17 ...

Inter, rinnovo pluriennale con Nike a cifre raddoppiate: ecco i dettagli sullo sponsor tecnico Calciomercato.com

Yann Bisseck è pronto a diventare un giocatore dell'Inter. Il difensore tedesco è atterrato infatti in serata a Milano: "Sono molto felice, sono pronto", le sue prime parole. (ANSA) ...Non c'è nessuna possibilità al momento per la Juve di inserirsi nella trattativa. L'Inter è in vantaggio e chiuderà a breve l'acquisto ...