Cagliari | l’appalto-lampo per il nuovo porto va all’impresa del capo della Confindustria sarda già pregiudicato e indagato per corruzione

(Di lunedì 10 luglio 2023) Una commessa da 290 milioni di euro per la costruzione delterminal delindustriale di. È l’ultimo appalto che si è aggiudicata l’impresa di costruzioni Pellegrini Srl controllata dall’ingegner Maurizio De Pascale. Si tratta dell’ennesimo affidamento pubblico che il contestato presidente diSardegna, nonchéCamera di Commercio die Oristano, è riuscito a portare a casa, nonostante – come raccontato dal fattoquotidiano.it – sia attualmentedalla Procura diin un’inchiesta che ipotizza a vario titolo i reati di, abuso d’ufficio, induzione indebita. Con lui, oltre ai vertici diSardegna, sono indagati tra gli altri anche il ...

... prima della scadenza dei contratti d', in presenza di ... Ci chiediamo se questo sia'approccio che anima realmente e ... 'È per questo che con forza chiediamo: alla Asl didi fare ...... forniture e lavori occorrenti per la realizzazione del collegamento Policlinico/Sestu della metrotranvia in area vasta di'importo complessivo dell'è di poco più di 35 milioni di ......gara per la realizzazione del nuovo porto commerciale di:...nella sponda ovest del Porto Canale e completato entro'inizio ..."Entriamo ufficialmente nella fase operativa del più grande,...