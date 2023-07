Bufera sulla giustizia | Meloni | ' Parlerò di tutto dopo il vertice Nato'

"Parlerò di tutto dopo il vertice Nato", glissa Giorgia Meloni da Riga. E quel "tutto" contiene tutto quel che riguarda lagiustizia: le polemiche sui casi Santanchè e Delmastro, quelle sulle reazioni del presidente del Senato all'indagine sul figlio per violenza sessuale , tutto quello che, proprio Palazzo ...... cosa c'è dietro lasul giornalista Altro obiettivo delle intemerate della paladina della sinistra è il giornalista Filippo Facci, che Schlein vuole fare fuori dalla Rai dopo l'articolo...... "Polemica costruita sul nulla" "I Facci vostri" a rischio Reazioni a cascata Èsul ... VEDI ANCHE La veritàdroga dello stupro Parole che confermano come in seno ai vertici della Rai si ...

Bufera su Facci, possibile stop al suo programma Rai TGLA7

Il giornalista Filippo Facci risponde alle critiche sull’articolo scritto sul figlio di La Russa e commenta l’incarico in Rai e l’accusa di stalking."Rispetto le scelte", ma "non amo le ostentazioni" ha detto il ministro dello Sport rispondendo a una domanda sul ritorno in Italia del giocatore ceco, primo in serie A a fare coming out. Poi la preci ...