Bruce Lee | quanto era forte il suo pugno?

(Di lunedì 10 luglio 2023)Lee è stato una leggenda delle arti marziali, maerail suo? Si parla di un’intensità da 160 chilogrammi, che insieme ad altre caratteristiche fisiche hanno reso celebre l’attore originario di Hong Kong, uno dei più amati del cinema di genere degli anni ’70.Lee era diventato un attore molto riconosciuto anche grazie alla sua forza fisica, cosa che aveva sviluppato con anni e anni di preparazione e allenamento. Basti pensare che l’artista marziale era in grado di fare 1500 flessioni di fila con due mani e addirittura 400 di fila con una sola mano, 200 con due dita e 100 con il pollice. Sicuramente l’attore rimarrà iconico per il suo, che sferrava in una maniera tutta sua e riconoscibile e che era in grado non solo di stendere un uomo ma anche di ...

Bruce Lee, la storia di una delle sue prime esibizioni negli Stati Uniti L'Ultimo Uomo

In prima serata su Rai 4 in onda il film "Dalla Cina con furore" con Bruce Lee, Nora Miao, Jun Arimura, Robert Baker: ecco la trama.