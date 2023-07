Brooks Stralivigno pronta al via con un percorso rinnovato | weekend di festa nel Piccolo Tibet

Il conto alla rovescia è ormai prossimo alla conclusione, per la nuova edizione della, che si appresta ad animare il weekend del 21, 22 e 23 luglio 2023. Il tradizionale appuntamento estivo con la 21 km è sempre un gradito spartiacque, nella stagione più calda del ...Dopo questo successo di pubblico e partecipazione, l'appuntamento con il popolo dei runner è fissato per la2023, in programma sabato 22 luglio: una delle mezze maratone più ...Dopo il grande successo di pubblico e partecipazione, il prossimo appuntamento con gli appassionati di corsa è la2023 , in programma per sabato 22 luglio. Scarica il PDF pagina

Tutto pronto per la Brooks Stralivigno | Altarezianews Alta Rezia News

Il conto alla rovescia è ormai prossimo alla conclusione, per la nuova edizione della Brooks Stralivigno, che si appresta ad animare il weekend del 21, 22 e 23 luglio 2023. Il ...