Brighton | De Zerbi si assicura un nuovo gioiello

(Di lunedì 10 luglio 2023)arrivo in casa: la squadra di Deha messo le mani su Adrian Mazilu, talento 17enne del Farul Constan?a. Lo scrive, in...

Commenta per primo Nuovo arrivo in casa: la squadra di Deha messo le mani su Adrian Mazilu , talento 17enne del Farul Constana . Lo scrive, in Romania, Sport.ro.Per quanto riguarda invece McKennie, il mediano statunitense sarebbe nel mirino deldi Dee di alcune squadre in Bundesliga. Più complicate invece, sembrerebbero essere le uscite del ......Carlo Ancelotti (Real Madrid) Luciano Spalletti (svincolato) Mikel Arteta (Arsenal) Jurgen Klopp (Liverpool) Lionel Scaloni (Argentina) Erik Ten Hag (Manchester United) Roberto De) ...

De Zerbi ancora più a casa La nuova maglia del Brighton sembra quella del Sassuolo TUTTO mercato WEB

Nuovo arrivo in casa Brighton: la squadra di De Zerbi ha messo le mani su Adrian Mazilu, talento 17enne del Farul Constana. Lo scrive, in Romania, Sport.ro.Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...