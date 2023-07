Bordon | «Inter | difficile trovare un portiere con le qualità di Onana!»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 10 luglio 2023) Da exdell’esprime il proprio parere su Onana, ormai in chiusura di trattativa col Manchester United. L’ospite di RadioSportiva, poi, ha detto la sua anche sui due profili individuati per sostituirlo.– Ivanonon è contento di sapere André Onana in partenza dall’. L’ospite della trasmissione radiofonica fa sapere alla sua ex squadra: «Onana ha delle, specialmente con i piedi, che lo hanno reso importantissimo per il gioco che fa Simone Inzaghi. Gli ha dato il pallino del gioco e ha lasciato a lui il modo con cui iniziare l’azione. Quindi penso che riunche ha ledi Onana sarà. Essendo importantissimo per le casse della ...