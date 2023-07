Boom di prenotazioni di vacanze in barca | ecco destinazioni più prenotate e prezzi

Lo testimoniano i numeri pubblicati sulle varie riviste di turismo, che dati alla mano segnalano - prima un giugno da record e successivamente un calo delle- . Complici voli e traghetti ...Aumentano lenegli hotel a 4 stelle. Secondo i dati di Scenari Immobiliari, nelle ultime 18 mesi sono state coinvolte 430 strutture nel mercato immobiliare alberghiero, suddivise in ...Da gennaio a marzo di quest'anno, per esempio, oltre un quarto delle notti prenotate è stato proprio per soggiorni in zone rurali e, rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, leper ...