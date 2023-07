Bonaccini e Sala sono gli amministratori più apprezzati d' Italia

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 10 luglio 2023) Stefanotra i presidenti di regione e Beppetra i sindaci:loro glipiù, secondo l'annuale Governance poll del Sole 24 ore. Alla domanda "se domani ci fossero le elezioni, lei voterebbe a favore o contro l'attuale governatore o sindaco?", il 69 per cento degli intervistati risponde sì, in riferimento al presidente dell'Emilia Romagna. Un dato in crescita del 17.6 per cento rispetto al giorno delle ultime elezioni regionali (2020) - su cui pesa, oltre che la buona amministrazione, la prontezza nelle risposta alla recente alluvione - che permette adi scalzare dal primo posto di questa particolare classifica il veneto Luca Zaia, il cui apprezzamento è al 68,5 per cento (mezzo punto in meno rispetto all'analoga rilevazione del Sole ...