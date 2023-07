Bombe a grappolo a Kiev | l’errore clamoroso di Biden Così gli Stati Uniti sgretolano il fronte antirusso

(Di lunedì 10 luglio 2023) Ci siamo. La guerra Ucraina è ad un vero punto di svolta. L'idea degli USA di fornire all'esercito dile cosiddette: ordigni concepiti come veri e propri "cavalli di Troia" per disseminare indiscriminatamente morte su vasta scala; messe al bando a livello internazionale dalla Convenzione di Oslo (che ne proibisce l'uso, la produzione, lo stoccaggio ed il commercio) cambia tutto: sia sul versante strettamente strategico/militare, sia sul versante politico/diplomatico ma soprattutto sul versante etico/morale. Segui su affaritaliani.it

Questa volta, secondo però fonti di Kiev, è Medvedved a minacciare un attacco che potrebbe spaventare il mondo La guerra in Ucraina, cosa c'è da sapere Ucraina, leper colpire le ...La prima è la decisione di Biden di inviare in Ucraina, che sono state bandite da oltre cento Paesi, tra cui il Regno Unito. Downing Street ha fatto sapere che i due leader hanno ...La questione che ha spaccato gli Alleati negli ultimi giorni, pur al riparo dalla ribalta pubblica per ovvie ragioni, è quella della scelta degli Usa di fornire a Kiev le famigerate: ...

Bombe a grappolo all'Ucraina, Biden: "Ne hanno bisogno" Adnkronos

Oggi Rimbambaiden è a Londra per un composto bilaterale col Primo ministro britannico Rishi Sunak e un tè verde con sua maestà re Carlo III. Al termine dei frizzanti convenevoli, completato lo scambio ...Vilnius, 10 lug. (askanews) - La città di Vilnius, in Lituania, si prepara ad accogliere il vertice della Nato, previsto per l'11 e 12 luglio 2023. Il 4° dall'invasione dell'Ucraina da parte della ...