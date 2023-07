... oggi ripartono in 10 Oggi altre dieci squadre di Serie A - tra cui tre big come Milan,e Roma ... ore 16) 5 agosto: Union Berlin - Atalanta (An der Alten Försterei di Berlino, ore 15.30)...Si trova benissimo a, non ha problemi con nessuno. Chi lo vuole, sa benissimo le sue ... ARNAUTOVIC: 'CON MOTTA NESSUN PROBLEMA' MILAN,E ROMA - Un 'per ora' che suona come un messaggio al ...Diplomato all'Isef, ha iniziato nel Lecce con Carletto Mazzone che ha seguito nel Cagliari, nella Roma e nel. Poi ha lavorato con Fabio Capello alla Roma, alla, al Real Madrid e nelle ...

Bologna-Juve, telefonata di mercato: due nomi sul piatto Calciomercato.com

Giornata di ripresa a Torino anche per i bianconeri: entusiasmo per l'arrivo di Allegri al J Medical. Presente anche Magnanelli, ex Sassuolo entrato a far parte dello staff. Un centinaio i tifosi ...Via alla nuova stagione bianconera. Nel pomeriggio l'appuntamento in sede ma già dalla mattina la sfilata dei giocatori al J Medical, per il primo contatto con i tifosi ...