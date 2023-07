Boat Jumping | il nuovo pericoloso trend di TikTok | ' Chi salta può spezzarsi l' osso del collo'

Si chiama, cioè salto dalla barca ed è il nuovo pericoloso trend su TikTok . E' una challenge che può provocare seri problemi a chi lo esegue, perché si tratta di un tuffo in mare mentre l'...In Alabama, quattro persone hanno perso la vita a causa della "sfida" conosciuta come "" (saltare dalla barca). La tendenza nata sul social network TikTok coinvolge persone che si gettano in acqua da barche in movimento. "I quattro casi degli ultimi mesi, e in cui le persone ...Donna al sesto mese di gravidanza ammanettata a pancia in giù da un agente: 'Non mi importa se sei incinta' VIDEO TikTok, 4 ragazzi morti per il '': la folle challenge di saltare dalla ...

