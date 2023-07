Oltre a un buon cast di personaggi dalla battuta facile, Back 4è supportato da un sistema di carte da attivare per ottenere degli specifici vantaggi per il proprio superstite e per l'intero ...Su Rai 4 dalle 21.19Treasure. Prima Visione Assoluta. L'ex agente dell'FBI Danny McNamara, esperto d'arte e antichità e specializzato nel rimpatrio di opere d'arte rubate, e la ladra Lexi ...Scheer è inoltre apparso di recente nell'action thriller targato Netflix& Gold - disponibile sulla piattaforma dallo scorso 26 giugno. Completano poi il cast Fritz Karl - interprete del ...

Blood and Treasure 3 non ci sarà, chiude la serie d'avventura TVSerial.it

Blood and Treasure 3 non ci sarà. La serie tv creata da Matthew Federman e Stephen Scaia non è stata rinnovata per la terza stagione. Nonostante il successo della prima stagione che ha portato CBS ha ...The use of mosquito repellents can protect both your health and sanity this summer. Mosquito females bite people to get vital nutrients from our blood. They then use these nutrients to make their eggs ...