Bisseck | partenza in direzione Milano! Visite con Inter programmate

(Di lunedì 10 luglio 2023) Yansta per cominciare la sua avventura all’. Il difensore è partito in questi minuti da Dusseldorf conMilano: giàlemediche– Yannè in procinto di iniziare la sua avventura con l’. Secondo quanto raccolto da Gianluca Di Marzio, il difensore, in questi minuti, è partito dall’aeroporto di Dusseldorf indi Milano. È atteso in serata in Italia: poi sarà il turno dellemediche e della firma sul contratto che lo legherà all’per le prossime cinque stagioni. Fonte: gianlucadimarzio.com-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in ...

... fissato per lunedì 10 luglio e anche in questo senso vanno visti gli acquisti di, Davide ... Il club meneghino, una volta definita ladel camerunense, proverà a chiudere per Romelu ......si incastra perfettamente nell'organico che può lanciare la sfida al Napoli ai nastri di... unito alla certezza dell'arrivo di Thuram in attacco e alla quasi ufficialità di, lo stesso ...... bloccato per la fascia sinistra Carlos Augusto (Monza) in caso didi Gosens (richiesto da ...(chiesto in prestito dal Frosinone) col rinnovo fino al 2027 e fissato le visite mediche di...

Inter, Bisseck in arrivo: fissate le visite mediche Calciomercato.com

Inter, oltre il luccichio degli acquisti. Esultano i tifosi nerazzurri, ma i nuovi arrivati non appaiono al livello dei loro predecessori in campo. L'analisi.Mancano quattro giorni all'inizio del raduno precampionato dell'Inter ed è tempo in casa nerazzurra di cominciare a fare la conta. È infatti certo che Simone Inzaghi il 13 ...