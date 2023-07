Bisseck atterrato a Linate | inizia l’avventura con l’Inter – IN

Leggi su inter-news

(Di lunedì 10 luglio 2023) Yann Aurelè partito da Dusseldorf poche ore fa in direzione Milano. Il giocatore tedesco è arrivato alle ore 19 a, l'aeroporto da cui inizierà il suo percorso con. ARRIVO – La sua nuova avventura conta. Yannalle ore 19 con un aereo non privato secondo quanto riportato dal nostro inviato all'aeroporto Roberto Novella. Il giocatore inizierà a breve le visite mediche di rito e firmerà poi il contratto che lo legherà ai nerazzurri per i prossimi cinque anni.pagherà per il difensore dell'Aarhus 7 milioni di euro, ossia i soldi richiesti per attivare la clausola rescissoria. Colpo importante per la dirigenza meneghina.