Bisseck all’Inter | ultimo passaggio con l’Aarhus | doppia strada – Sky

(Di lunedì 10 luglio 2023)è dal tardo pomeriggio di oggi in Italia e a breve farà le visite mediche con l’Inter, ma c’è ancora undettaglio da definire con. Prime notizie della settimana da parte di Di Marzio: ecco cosa ha appena affermato il giornalista nella puntata di Calciomercato – L’Originale su Sky Sport. IN DIFESA – Il riepilogo di stasera di Gianluca Di Marzio: «È arrivato Yann, difensore preso dalper sette milioni di euro. Ha firmato il contratto, farà le visite mediche nelle prossime ore quando i due club definiranno come questi sette milioni di euro dovranno essere pagati. Vorrebbe mettere dei bonus, senon accetterà l’Inter verserà la clausola: che sia qua è il segnale che sia chiusa. Poi torna Raffaele Di Gennaro, che sarà il terzo portiere in ...

E noi definiamo Yann Aurel, che in procinto di arrivare a Milano.quando parli di tedeschi…. E definiamo Jordi Mboula al Verona, attaccante esterno classe '99, che nell'...Yannè pronto a diventare un giocatore dell'. Il difensore ...mediche prima di firmare il contratto che lo legherà'...... è arrivato a Milano per iniziare la sua avventura in nerazzurro Yann Aurelè arrivato in questi minuti'aeroporto di Milano per firmare che lo legherà ufficialmente. Il club ...