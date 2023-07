Biglietti per i Depeche Mode a Torino e Milano nel 2024

(Di lunedì 10 luglio 2023) Al via la prevendita dei . Il gruppo annuncia tre nuovi spettacoli dal vivo nella penisola, uno ae due a. Isaranno a breve disponibili secondo le modalità che seguono. Il Memento Mori tourdeifarà tappa anche nella penisola, dopo il grande successo registrato in tutta Europa. Itornano in Italia pronti a regalare al pubblico nostrano uno spettacolo indimenticabile. Saranno di scena il 23 marzoal Pala Alpitour di, il 28 marzoe il 30 marzoal Mediolanum Forum di. L’annuncio arriva a pochi giorni dall’inizio della tranche italiana della tournée attualmente in corso che prevede ...

E il mio secondo pensiero è stato che non volevo deludere nessuno dei miei fan che hanno acquistato iil mio tour. ha continuato la Ciccone Inoltre non volevo deludere le persone ..."Il mio secondo pensiero è stato che non volevo deludere nessuno che avesse acquistato iil mio tour". La malattia ha costretto Madonna a posticipare il suo tour "Celebrations" di 84 ...Come segnalato dall'organizzatore Vertigo , ilo show meneghino del trio composto da José Gil, Francisco Gil e João Gil saranno in vendita da domani martedì 11 luglio alle ore 12:00 su ...

Lombardia, previsto aumento del 4% dei biglietti di treni, bus e metro. M5S: “Pendolari cornuti e mazziati” IL GIORNO

Due biglietti per la Grecia, scheda del film di Marc Fitoussi, con Laure Calamy, Olivia Côte e Kirstin Scott Thomas, leggi la trama e la recensione, guarda il trailer, ecco quando esce il film e dove ...Prende il via l'11 luglio la vendita dei biglietti per seguire la partita Monza - Milan valida per il 1° Trofeo "Silvio Berlusconi" ...