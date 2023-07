Biden sbarca in Europa tra i dubbi degli Alleati L’affondo di Sunak davanti al tè | «Sulle bombe a grappolo all’Ucraina stai sbagliando»

Leggi su open.online

(Di lunedì 10 luglio 2023) Il diavolo sta nei dettagli. E i dettagli più scomodi, come spesso accade, non trovano posto nei comunicati ufficiali. Ma lo sbarco di Joeinper il vertice Nato che si apre domani a Vilnius questa volta ha l’aria di essere ben poco trionfale. Certo, glidell’asse euro-atlantico riuniti nella capitale lituana ribadiranno solennemente la loro unità nel sostegnocontro l’aggressione russa. Di più, progetteranno con ogni probabilità per Kiev un percorso credibile di forti e chiare «garanzie di sicurezza», in attesa della promessa adesione all’Alleanza. Ma dietro l’esibizione di unità s’intravedono alcune crepe nelle modalità di quel sostegno militare: oggi, non tra anni. La questione che ha spaccato glinegli ultimi giorni, pur al riparo dalla ribalta pubblica per ...