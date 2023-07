Benifei Pd agli Usa | ' Sosteniamo l' Ucraina ma diciamo no alle bombe a grappolo'

(Di lunedì 10 luglio 2023) L'invio diUsa all'ha sollevato molte critiche da parte della comunità internazionale e in particolare dalla Ue. Brando, capodelegazione degli eurodeputati del ...

L'invio di bombe a grappolo dagli Usa all'Ucraina ha sollevato molte critiche da parte della comunità internazionale e in particolare dalla Ue. Brando, capodelegazione degli eurodeputati del Pd, ha confermato il dissenso. "Come Europa siamo al fianco dell'Ucraina e continueremo a esserlo, ma la resistenza di Kiev e la controffensiva non ...

Ucraina, Benifei (Pd): "La resistenza di Kiev e la controffensiva non possono prevedere l'uso di bombe a grappolo, armi proibite da una Convenzione che anche l'Italia ha sottoscritto".