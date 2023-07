Beni culturali | nanomateriali e stampa 3D | rinasce la Fontana dei Draghi a Villa Mondragone

(Di lunedì 10 luglio 2023) Monte Porzio Catone (Rm), 10 lug. (Adnkronos)() - Con la3D si è ricostruita in Pa Nylon Sinterizzato laser una testa di drago, con nuovicompositi si è contrastato il biodeterioramento grazie a intrinseche proprietà antimicotiche e antibatteriche. Sono scesi in campo i migliori esperti dell'Università di Roma Tor Vergata per dare nuova vita alla storicadeidi, a Monte Porzio Catone, a pochi chilometri da Roma, e che oggi torna così a zampillare grazie ad un sapiente restauro. Ladella più grande tra le Ville tuscolane è una meraviglia secentesca e viene inaugurata oggi dopo oltre un secolo di 'silenzio'. A mostrare ogni dettaglio della 'cura' a cui è stata sottoposta ladei ...

... ma anche quelle che forniscono, attraverso il loro lavoro, prodotti agricoli ealimentari. ... Se a questo si aggiungono attività di promozione che favoriscano la fruizione di eventi, ...Con la stampa 3D si è ricostruita in Pa Nylon Sinterizzato laser una testa di drago, con nuovi nanomateriali compositi si è contrastato il biodeterioramento grazie a intrinseche proprietà ...... "Il programma per un rilancio autentico dell'economia del turismo nei territori del sisma non può non ripartire dalla consapevolezza dell'importanza deiecclesiastici come risorsa ...

Beni culturali, nanomateriali e stampa 3D: rinasce la Fontana dei ... Adnkronos

E' visitabile a Roma 'Un'altra moda', la mostra fotografica di Raimondo Rossi al Museo delle Mura fino al 6 agosto, promossa da Roma Capitale in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura e la Sovr ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...