Beni culturali | nanomateriali e stampa 3D | rinasce la Fontana dei Draghi a Villa Mondragone

(Di lunedì 10 luglio 2023) Monte Porzio Catone (Rm), 10 lug. (Adnkronos) – Con la3D si è ricostruita in Pa Nylon Sinterizzato laser una testa di drago, con nuovicompositi si è contrastato il biodeterioramento grazie a intrinseche proprietà antimicotiche e antibatteriche. Sono scesi in campo i migliori esperti dell’Università di Roma Tor Vergata per dare nuova vita alla storicadeidi, a Monte Porzio Catone, a pochi chilometri da Roma, e che oggi torna così a zampillare grazie ad un sapiente restauro. Ladella più grande tra le Ville tuscolane è una meraviglia secentesca e viene inaugurata oggi dopo oltre un secolo di ‘silenzio’. A mostrare ogni dettaglio della ‘cura’ a cui è stata sottoposta ladei ...

L'inaugurazione oggi a Monte Porzio Catone, in campo gli esperti dell'Università di Roma Tor Vergata Con la stampa 3D si è ricostruita in Pa Nylon Sinterizzato laser una testa di drago, con nuovi ...

Monte Porzio Catone (Rm), 10 lug. (Adnkronos) – Con la stampa 3D si è ricostruita in Pa Nylon Sinterizzato laser una testa di drago, con nuovi nanomateriali compositi si è contrastato il biodeterioram ...